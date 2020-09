Tragedia nel Torinese | uccide il figlio di 11 anni | poi si spara Su Facebook aveva scritto | «Partiamo per un lungo viaggio | nessuno potrà dividerci»

(Di lunedì 21 settembre 2020) Omicidio-suicidio nella notte nel, a Rivara. Un uomo di 47, Claudio Baima Poma, operaio in un’azienda meccanica, ha ucciso ildi 11 prima di togliersi la vita. Il 47enne hato al bambino con una pistola illegalmente detenuta. Con la stessa arma, si è ucciso. Al momento, sono in corso gli accertamenti sull’episodio da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. L’uomoannunciato sul’omicidio dele il suo successivo suicidio. In unpost via social il 47enne ha raccontato la propria depressione, scaricando gran parte delle responsabilità del gesto sull’ex compagna e madre del bambino, Iris, tanto che secondo gli inquirenti potrebbe avere ...

