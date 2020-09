Pompeo in pressing sul Vaticano: “Rompete accordo con la Cina su nomine vescovi” (Di lunedì 21 settembre 2020) Washington, 21 set – Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo vuole che il Vaticano si schieri con la Casa Bianca contro la Cina sul fronte della libertà di culto. Infatti ha chiesto al Vaticano di non rinnovare l’accordo con la Cina sulle nomine dei vescovi: se lo facesse – ha avvertito -, metterebbe a rischio la sua autorità morale. ”Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi. Eppure gli abusi sui fedeli da parte del Partito comunista cinese sono solo peggiorati. Il Vaticano mette in pericolo la sua autorità morale, se dovesse rinnovare l’accordo”, scrive Pompeo su ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Washington, 21 set – Il segretario di Stato Usa Mikevuole che ilsi schieri con la Casa Bianca contro lasul fronte della libertà di culto. Infatti ha chiesto aldi non rinnovare l’con lasulledei vescovi: se lo facesse – ha avvertito -, metterebbe a rischio la sua autorità morale. ”Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto uncon il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi. Eppure gli abusi sui fedeli da parte del Partito comunista cinese sono solo peggiorati. Ilmette in pericolo la sua autorità morale, se dovesse rinnovare l’”, scrivesu ...

