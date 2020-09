Padre uccide il figlio di undici anni e poi si toglie la vita | l’ultimo messaggio su Facebook

(Di lunedì 21 settembre 2020) Omicidio suicidio stanotte, nel Torinese. Unha ucciso ildi 11, poi si è tolto la. È successo intorno alle 2 a Rivara, nel Canavese. L'uomo, un operaio metalmeccanico di 47, ha sparato al bambino poi ha rivolto l'arma verso di sé. Si chiavama Claudio Baima Poma. Era separato dalla compagna e soffriva di depressione. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Torino.Secondo le prime risultanze la pistola era illegalmente detenuta. "Andrea e il suo papà per sempre insieme". Si conclude così un lungo post che l'uomo ha scritto su. Uno scritto nel quale annuncia le sue intenzioni e racconta come i suoi problemi siano cominciati con un mal di schiena. "Quando abbiamo iniziato a convivere ...

