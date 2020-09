ADM, Gualtieri: Stato coeso fa differenza per cittadini (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Uno “Stato” che sappia essere “coeso nei momenti più critici” può fare la “differenza per i cittadini di fronte a sfide cruciali come quella che stiamo ancora affrontando”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in occasione del Premio San Matteo 2020 organizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dedicato ai dipendenti che si sono distinti nel portare a termine i propri compiti in occasione dell’epidemia di coronavirus. Il Premio, organizzato dall’ADM, restituisce, ha detto Gualtieri, “il giusto riconoscimento alle donne e agli uomini dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane che si sono distinti per spirito di servizio in un momento così difficile ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Uno “” che sappia essere “nei momenti più critici” può fare la “per idi fronte a sfide cruciali come quella che stiamo ancora affrontando”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto, in occasione del Premio San Matteo 2020 organizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dedicato ai dipendenti che si sono distinti nel portare a termine i propri compiti in occasione dell’epidemia di coronavirus. Il Premio, organizzato dall’ADM, restituisce, ha detto, “il giusto riconoscimento alle donne e agli uomini dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane che si sono distinti per spirito di servizio in un momento così difficile ...

