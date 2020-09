Niente minigonna a scuola, la vicepreside del Liceo Socrate di Roma si difende: “Sono stata fraintesa” (Di domenica 20 settembre 2020) Niente minigonna a scuola, la vicepreside si difende La vicepreside del Liceo Socrate di Roma protagonista della polemica sulla minigonna a scuola ha cercato di chiarire il senso del consiglio dato alla sua studentessa in un’intervista a Repubblica. La frase della preside che ha scatenato la dura reazione delle alunne e un’ondata di indignazione, è stata “Niente minigonna a scuola, sennò ai prof gli cade l’occhio”. Le studentesse hanno gridato al sessismo e organizzato una protesta, sostenendo che il loro corpo non poteva essere ridotto a un oggetto. Ma ora la vicepreside si ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020), lasiLadeldiprotagonista della polemica sullaha cercato di chiarire il senso del consiglio dato alla sua studentessa in un’intervista a Repubblica. La frase della preside che ha scatenato la dura reazione delle alunne e un’ondata di indignazione, è, sennò ai prof gli cade l’occhio”. Le studentesse hanno gridato al sessismo e organizzato una protesta, sostenendo che il loro corpo non poteva essere ridotto a un oggetto. Ma ora lasi ...

