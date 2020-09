Scuola, l’alternativa all’ora di religione è ancora una chimera (Di sabato 19 settembre 2020) Quando un giorno, ancora alle elementari, mia figlia è tornata a casa dicendo che era stato Dio a crearla, ho intuito che tra me e l’insegnante di religione si era aperta una crepa difficile da riempire. Quando l’altra figlia, qualche anno più tardi, mi ha informata che per lei la cosa più importante nella vita era Dio, ho capito che il problema non era l’insegnante, e forse neanche la religione, piuttosto il binomio Scuola-religione. Durante il colloquio di inizio anno con le varie insegnanti avevamo chiesto quale sarebbe stato il programma; benché agnostici sull’ora di religione cattolica a Scuola eravamo comunque disposti a un insegnamento a largo spettro dove si andasse più in là della storia del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Quando un giorno,alle elementari, mia figlia è tornata a casa dicendo che era stato Dio a crearla, ho intuito che tra me e l’insegnante disi era aperta una crepa difficile da riempire. Quando l’altra figlia, qualche anno più tardi, mi ha informata che per lei la cosa più importante nella vita era Dio, ho capito che il problema non era l’insegnante, e forse neanche la, piuttosto il binomio. Durante il colloquio di inizio anno con le varie insegnanti avevamo chiesto quale sarebbe stato il programma; benché agnostici sull’ora dicattolica aeravamo comunque disposti a un insegnamento a largo spettro dove si andasse più in là della storia del ...

