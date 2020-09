I pediatri sul certificato medico a scuola: senza tampone "è inutile o dannoso" (Di sabato 19 settembre 2020) Il presidente della Fimp Paolo Biasci: "Come possiamo dichiarare la non contagiosità di un paziente senza prima aver effettuato l'unico test ad oggi validato?" chiede riferendosi al tampone Leggi su repubblica (Di sabato 19 settembre 2020) Il presidente della Fimp Paolo Biasci: "Come possiamo dichiarare la non contagiosità di un pazienteprima aver effettuato l'unico test ad oggi validato?" chiede riferendosi al

Secondo il medico genovese, “se un bambino risulta contagiato, molto difficilmente avrà contratto il virus all’interno della scuola. Nonni e nipoti? Ok agli incontri, ma sempre meglio indossare la mas ...

I pediatri sul certificato medico a scuola: senza tampone "è inutile o dannoso"

Il certificato medico per il rientro in classe senza la prova del tampone è "inutile e dannoso". Ne è convinto il presidente della Federazione italiana medici pediatri, Fimp, Paolo Biasci, che replica ...

