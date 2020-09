Studenti e professori con sintomi sospetti In tre giorni 200 test nella Bergamasca (Di giovedì 17 settembre 2020) Prevenzione. La maggior parte mercoledì con 150 esami soprattutto al Papa Giovanni e all’Asst Bergamo Est. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 settembre 2020) Prevenzione. La maggior parte mercoledì con 150 esami soprattutto al Papa Giovanni e all’Asst Bergamo Est.

Ultime Notizie dalla rete : Studenti professori Scuola, ultime notizie: il 26 settembre sindacati in piazza. Misurazione febbre, ministero Istruzione impugna ordinanza Piemonte Il Sole 24 ORE Scuole chiuse per studenti e prof positivi: tutti i casi di coronavirus nelle ultime ore

Era inevitabile, forse, perché il ritorno a scuola è avvenuto "in un contesto nuovo e non facile in ragione della pandemia", per usare le parole del premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di p ...

Il preside: "Conta solo che il ragazzo stia bene"

Fortuna nella disgrazia. Così si può dire sul conto del 16enne studente di origine albanese, ma residente da tempo a Sansepolcro, che frequenta la classe seconda del corso per odontotecnici dell’istit ...

"Soluzione della Provincia? La bici Più che studenti servono atleti..."

"Quale sarebbe il piano messo in atto da Seta e dalla Provincia per garantire il distanziamento sui mezzi pubblici utilizzati dagli studenti?" E’ quanto chiede il consigliere regionale della Lega Gabr ...

