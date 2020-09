Serre | cinque casi di Covid Il sindaco | “E’ un focolaio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sonole persone residenti nel comune di, negli Alburni, risultate positive al tampone per la ricerca del19.di contagio da coronavirus quindi, che vedono i pazienti in buone condizioni di salute, come spiega ildella città, Franco Mennella: “le condizioni di salute sono abbastanza buone e due persone sono asintomatiche. Invito tutta la popolazione – chiosa -ad isolarsi perché vi è un focolaio in atto. Dei, tre sono icollegati tra loro che hanno contratto il coronavirus sul luogo di lavoro”. Una situazione preoccupante dunque, come sottolinea lo stesso primo cittadino che da ieri ...