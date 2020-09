Longo | «Torino | il rischio retrocessione è stato alto Ringrazio Cairo»

(Di giovedì 17 settembre 2020) Moreno, ex tecnico del, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco le sue dichiarazioni Moreno, ex tecnico del, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco le sue dichiarazioni: «Mi godrò la gara con l’occhio vigile dell’addetto ai lavori e anche con la partecipazione del tifoso, sperando di vedere unvittorioso.? A lui dico grazie anch’io per le occasioni che mi ha dato, nelle giovanili e nella prima squadra».– «Il. E allora serviva un approccio diverso, fatto di resilienza e di spirito di sacrificio. Vagnati? Abbiamo collaborato per il bene ...

L'orgoglio per aver centrato la salvezza è più grande del dispiacere per la mancata conferma. Moreno Longo torna a parlare di Toro, lo fa da primo tifoso della squadra che tra due giorni scenderà in c ...