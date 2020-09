Fausto Leali elogia Mussolini al Gf. L'Anpi: "Conoscere la storia può evitare figuracce" (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Galici Dopo le esternazioni di Fausto Leali su Benito Mussolini al Grande Fratello Vip, che hanno indignato pare dell'opinione pubblica, è intervenuta l'Anpi Le dichiarazioni di Fausto Leali al Grande Fratello Vip sono quasi diventato un caso politico, dopo essere diventate uno dei principali argomenti di discussione mediatici nel corso delle scorse ore. A meno di 24 ore dal suo ingresso, infatti, il cantante si è lanciato in un paragone azzardato visto il contesto, disquisendo su quanto di giusto avrebbe fatto secondo lui Benito Mussolini per l'Italia durante la sua dittatura. Le parole di Fausto Leali sono rimbalzate velocemente dai social a tutti i media, con dibattiti anche in tv e sui quotidiani ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Galici Dopo le esternazioni disu Benitoal Grande Fratello Vip, che hanno indignato pare dell'opinione pubblica, è intervenuta l'Le dichiarazioni dial Grande Fratello Vip sono quasi diventato un caso politico, dopo essere diventate uno dei principali argomenti di discussione mediatici nel corso delle scorse ore. A meno di 24 ore dal suo ingresso, infatti, il cantante si è lanciato in un paragone azzardato visto il contesto, disquisendo su quanto di giusto avrebbe fatto secondo lui Benitoper l'Italia durante la sua dittatura. Le parole disono rimbalzate velocemente dai social a tutti i media, con dibattiti anche in tv e sui quotidiani ...

trash_italiano : Secondo gli utenti, poco fa Fausto Leali avrebbe detto: 'se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per… - SirDistruggere : Fausto Leali al GF 'Mussolini ha fatto tante cose buone e Hitler era un suo fan', che curiosa interpretazione dell'… - Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - afradoc : RT @Anpinazionale: 'Non abbiamo nulla da dire, se non che conoscere la storia può evitare brutte figure'. Così l'Anpi nazionale commenta al… - laurivirgola : RT @M49liberorso: Fausto Leali ha fatto anche cose buone, ora non le ricordo, ma sicuro le ha fatte -