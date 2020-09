Così Google, Amazon & co. hanno fregato (ancora) il Fisco italiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) I colossi del web continuano a prendere il giro il Fisco italiano, impegnato disperatamente nel tentativo di far pagare ai vari Google, Amazon, Facebook e compagnia quanto dovuto per gli affari fatti lungo lo Stivale. E costretto ad accontentarsi, per il 2019, di un bottino totale di 42 milioni di euro, in crescita rispetto agli anni scorsi (nel 2016 erano appena 11 milioni) ma ancora lontano rispetto ai profitti, ingentissimi, che le aziende riescono a realizzare sul nostro territorio. Per capirci, il re dei social Facebook paga alla nostra Agenzia delle Entrate un quarto delle tasse versate dall’azienda di matite piemontese Fila e meno dell’impresa di pelati Doria. Una presa in giro. Repubblica ricorda anche come le società di diritto italiano di ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 settembre 2020) I colossi del web continuano a prendere il giro il, impegnato disperatamente nel tentativo di far pagare ai vari, Facebook e compagnia quanto dovuto per gli affari fatti lungo lo Stivale. E costretto ad accontentarsi, per il 2019, di un bottino totale di 42 milioni di euro, in crescita rispetto agli anni scorsi (nel 2016 erano appena 11 milioni) malontano rispetto ai profitti, ingentissimi, che le aziende riescono a realizzare sul nostro territorio. Per capirci, il re dei social Facebook paga alla nostra Agenzia delle Entrate un quarto delle tasse versate dall’azienda di matite piemontese Fila e meno dell’impresa di pelati Doria. Una presa in giro. Repubblica ricorda anche come le società di dirittodi ...

