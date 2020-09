Uccide un prete a coltellate e si costituisce. Sconosciuto il movente (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Un prete di 51 anni è stato accoltellato e ucciso questa mattina in piazza San Rocco, a Como. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 7. Il sacerdote è stato trovato a terra, con ferite di arma da taglio, nella strada accanto alla chiesa. Poco distante gli uomini della scientifica hanno ritrovato un coltello sporco di sangue. L'autore del delitto si è costituito alla polizia, ma il movente del gesto è ancora Sconosciuto. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Como. Leggi su agi (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Undi 51 anni è stato accoltellato e ucciso questa mattina in piazza San Rocco, a Como. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 7. Il sacerdote è stato trovato a terra, con ferite di arma da taglio, nella strada accanto alla chiesa. Poco distante gli uomini della scientifica hanno ritrovato un coltello sporco di sangue. L'autore del delitto si è costituito alla polizia, ma ildel gesto è ancora. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Como.

