Test Misano, novità per Yamaha (Di martedì 15 settembre 2020) La MotoGP non si ferma mai. Dopo il primo dei due GP in calendario, la pista di Misano apre le porte per una giornata di Test, a cui partecipano Yamaha, Honda, Suzuki, Ducati e KTM. Per la casa di Iwata in particolare è l'occasione per Testare qualcosa per dare più sprint al suo motore sofferente. Oggi sulle M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales è apparso un nuovo terminale di scarico, che dovrebbe aiutare ad avere più potenza. I Test di Misano dureranno la sola giornata di oggi. Al termine della sessione, la prossima occasione di girare in pista sarà durante il GP dell'Emilia Romagna di questo fine settimana. Test Misano, il nuovo scarico della Yamaha Nel corso della mattinata, ...

