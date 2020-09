Terza mensilità REM: online su sito Inps procedura (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ online sul sito dell’Inps “la procedura per richiedere la Terza mensilità del Reddito di emergenza prevista nel decreto Agosto. Un ulteriore sostegno economico per i cittadini più colpiti dagli effetti dell’epidemia”. Lo ha reso noto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, con un tweet. Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – E’suldell’“laper richiedere lamensilità del Reddito di emergenza prevista nel decreto Agosto. Un ulteriore sostegno economico per i cittadini più colpiti dagli effetti dell’epidemia”. Lo ha reso noto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, con un tweet.

