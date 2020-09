Maria Paola uccisa a Caivano, la furia del fratello: «Ciro, vai via o ti taglio la testa» (Di martedì 15 settembre 2020) Era già accaduto. Quella di venerdì scorso non è stata la prima aggressione, il primo tentativo di consumare violenza e minacce per impedire una relazione tra due persone che si... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 settembre 2020) Era già accaduto. Quella di venerdì scorso non è stata la prima aggressione, il primo tentativo di consumare violenza e minacce per impedire una relazione tra due persone che si...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - Capezzone : Sulla tragedia di #Caivano. Povera Maria Paola, RIP ?????? - frances21012414 : RT @DanielaBottare2: L'amore non ha sesso, non ha gender, non ha età, è solo amore Morire per amore è una cosa indegna, essere uccisi da un… - Ourstarrynight3 : RT @catlatorre: Parla Ciro, il compagno di Maria Paola: 'I suoi famigliari non volevano. Dicevano che era meglio morta che con uno così'.… -