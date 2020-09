Diletta Leotta la confessione sui momenti più difficili della sua vita (Di martedì 15 settembre 2020) Diletta Leotta ha deciso di confessare in questi ultimi giorni alcuni momenti molto difficili della sua vita e lo ha fatto in un libro. C’è grande attesa, quindi, per il ritorno di Diletta Leotta, visto che a breve ripartirà il campionato di serie A e lei non vede proprio l’ora di tornare negli stadi. Ovviamente il calcio per Diletta è molto importante ma non è l’unica sua passione. La conduttrice di Dazn e speaker di Radio 105 sembra abbia infatti deciso di mettersi completamente a nudo. Diletta Leotta presenta il suo libro “Scegli di sorridere” La conduttrice sembra abbia deciso di raccontarsi a 360°e lo ha fatto in un libro intitolato ... Leggi su controcopertina (Di martedì 15 settembre 2020)ha deciso di confessare in questi ultimi giorni alcunimoltosuae lo ha fatto in un libro. C’è grande attesa, quindi, per il ritorno di, visto che a breve ripartirà il campionato di serie A e lei non vede proprio l’ora di tornare negli stadi. Ovviamente il calcio perè molto importante ma non è l’unica sua passione. La conduttrice di Dazn e speaker di Radio 105 sembra abbia infatti deciso di mettersi completamente a nudo.presenta il suo libro “Scegli di sorridere” La conduttrice sembra abbia deciso di raccontarsi a 360°e lo ha fatto in un libro intitolato ...

