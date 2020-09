Calciomercato Juventus, scossa dalla Spagna: “Può succedere di tutto” (Di martedì 15 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – scossa in arrivo dalla Spagna? Il Calciomercato della Juventus farebbe meglio ad ascoltare attentamente e a preparare le misure necessarie. Non mancano mai le sorprese quando si parla di mosse in entrata e in uscita a cura di Fabio Paratici: i nomi sulla lista del CFO bianconero sarebbero numerosi e Andrea Pirlo avrebbe espresso le sue preferenze, delineando quelli che sarebbero gli obiettivi di mercato della Juve per la prossima stagione calcistica. Da qui al gong finale della sessione estiva potrebbero essere tante le operazioni da chiudere, in modo da forgiare una rosa il più competitiva possibile per le ambizioni del club torinese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si apre un nuovo ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) NEWSin arrivo? Ildellafarebbe meglio ad ascoltare attentamente e a preparare le misure necessarie. Non mancano mai le sorprese quando si parla di mosse in entrata e in uscita a cura di Fabio Paratici: i nomi sulla lista del CFO bianconero sarebbero numerosi e Andrea Pirlo avrebbe espresso le sue preferenze, delineando quelli che sarebbero gli obiettivi di mercato della Juve per la prossima stagione calcistica. Da qui al gong finale della sessione estiva potrebbero essere tante le operazioni da chiudere, in modo da forgiare una rosa il più competitiva possibile per le ambizioni del club torinese. LEGGI ANCHE:, si apre un nuovo ...

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - mirkocalemme : Accordo tra #Napoli e #Roma per #Milik: 25M€ bonus compresi Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko: nell'affare a… - zazoomblog : Calciomercato Juventus scossa dalla Spagna: “Può succedere di tutto” - #Calciomercato #Juventus #scossa - Fprime86 : RT @SkySport: Dal Ds del BARCELLONA aggiornamenti su VIDAL e SUAREZ ? -