Scuola | Conte su Facebook | “Si ricomincia | ragazzi fate la vostra parte”

(Di domenica 13 settembre 2020) “Lunedì si torna a. Rivolgo un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione. È un’emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è impegnato per il ritorno in sicurezza ma anche da padre”. Lo dice il premier Giuseppein un videomessaggio super l’inizio della, trasmesso domenica 13 settembre, alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno scolastico. “laparte” “Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all’inizio. Voi dovrete fare laparte, dovete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la ...

La scuola riparte lunedì 14 settembre tra mille incertezze e paure. Per questo nuovo inizio il premier Giuseppe Conte ha rivolto un messaggio a studenti, insegnanti, presidi e genitori dalla sua pagin ...Lo dice il premier Giuseppe Conte in un messaggio su Facebook per l'inizio della scuola. «Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio. Voi dovrete fare la vostra parte, dovete impegnarvi a ...