Omicidio Willy, i fratelli Bianchi temono ritorsioni in carcere: chiesto l’isolamento (Di domenica 13 settembre 2020) I fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli, accusati di Omicidio volontario per la morte del 21enne Willy Monteiro, sono in carcere a Rebibbia in isolamento da una settimana. Per 14 giorni complessivi i tre ragazzi devono restare ciascuno in una cella diversa per due precisi motivi: sia per evitare che si parlino tra di loro sia per rispettare le misure anti-Covid. Omicidio Willy: i fratelli Bianchi e Pincarelli chiedono l’isolamento in carcere Come riporta Il Messaggero, la direzione del carcere sta tenendo in considerazione di prolungare l’isolamento dei tre giovani arrestati perché si temono ripercussioni. La storia di Willy, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 settembre 2020) IMarco e Gabrielee Mario Pincarelli, accusati divolontario per la morte del 21enneMonteiro, sono ina Rebibbia in isolamento da una settimana. Per 14 giorni complessivi i tre ragazzi devono restare ciascuno in una cella diversa per due precisi motivi: sia per evitare che si parlino tra di loro sia per rispettare le misure anti-Covid.: ie Pincarelli chiedono l’isolamento inCome riporta Il Messaggero, la direzione delsta tenendo in considerazione di prolungare l’isolamento dei tre giovani arrestati perché siripercussioni. La storia di, la ...

Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli, gli imputati accusati del brutale omicidio avvenuto a Colleferro la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, sono in carcere in isolamento e potrebbe ...

Willy, omicidio volontario aggravato dai futili motivi

La relazione preliminare dei medici legali che hanno effettuato sul corpo di Willy Monteiro Duarte non lasciava dubbi: l’aggressione al giovane di origini capoverdiane è stata una vera e propria azion ...

