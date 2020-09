Napoli, sparatoria a Mergellina per una ragazza: tre feriti (Di domenica 13 settembre 2020) Aveva rivolto un apprezzamento alla sua ragazza e il fidanzato ha reagito ma non si aspettava che l’altro fosse armato. Un litigio nato da un apprezzamento per una ragazza nei pressi degli chalet di Mergellina. Il fidanzato ha reagito alla provocazione e dopo la lite il 27enne ha sparato ferendo tre persone, due delle quali … Leggi su 2anews (Di domenica 13 settembre 2020) Aveva rivolto un apprezzamento alla suae il fidanzato ha reagito ma non si aspettava che l’altro fosse armato. Un litigio nato da un apprezzamento per unanei pressi degli chalet di. Il fidanzato ha reagito alla provocazione e dopo la lite il 27enne ha sparato ferendo tre persone, due delle quali …

