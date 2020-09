Elisabetta Gregoraci | “Non ci sarà un ritorno di fiamma con Briatore”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 13 settembre 2020) La conduttrice entrerà nella casa del Grande Fratello Vipsi è raccontata ieri a “Verissimo” nel salotto di Silvia Toffanin. Le due donne hanno affrontato nel corso dell’intervista tanti argomenti, a partire dal reality alla mamma scomparsa sino al matrimonio con Flavio Briatore. E sull’ex marito, che è risultato positivo al Covid-19, ha svelato: «Mi ha fatto prendere un bello spavento, non mi lascia mai serena e tranquilla. Questa è una bruttissima malattia e quando si è più grandi d’età non sai mai come la puoi prendere. Nostro figlio Nathan per fortuna ora si è tranquillizzato perché sta bene dopo aver avuto la febbre alta». Mentre sulla nuova avventura che sta per cominciare da domani, lunedì ...