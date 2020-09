Roma, Fonseca: “Stiamo lavorando con Fienga e Friedkin per migliorare” (Di sabato 12 settembre 2020) A margine della sfida amichevole con il Cagliari, il mister della Roma Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma Tv. Queste le sue parole: “Penso che la squadra abbia giocato con grande personalità, nel secondo tempo la reazione è stata forte. Abbiamo segnali positivi”. Sul mercato: “Abbiamo giocatori che devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente con Fienga le migliori soluzioni, stiamo lavorando per migliorare”. Un battuta, infine, proprio sul nuovo presidente: “Ho avuto un’impressione molto positiva. È importante avere il presidente vicino alla squadra e vedere come lavora. Sono molto motivati, come noi. Stiamo lavorando per la Roma”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) A margine della sfida amichevole con il Cagliari, il mister dellaPauloha rilasciato alcune dichiarazioni aTv. Queste le sue parole: “Penso che la squadra abbia giocato con grande personalità, nel secondo tempo la reazione è stata forte. Abbiamo segnali positivi”. Sul mercato: “Abbiamo giocatori che devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente conle migliori soluzioni, stiamoper migliorare”. Un battuta, infine, proprio sul nuovo presidente: “Ho avuto un’impressione molto positiva. È importante avere il presidente vicino alla squadra e vedere come lavora. Sono molto motivati, come noi. Stiamoper la”. Foto: Twitter ...

sportli26181512 : Fonseca: 'Ottimi segnali dalla squadra. Con Friedkin impatto positivo': Fonseca: 'Ottimi segnali dalla squadra. Con… - Gazzetta_it : #Fonseca: 'Ottimi segnali dalla squadra. Con #Friedkin impatto positivo' #CagliariRoma - amare_roma_1927 : #Pellegrini 5,5 Una di quelle partitelle in cui gli amici ti chiamano ma vai senza voglia. Giochicchi ma non emergi… - lpha_bloke : #Fonseca ha rimesso il disco: giugo bueno dobiamo lavurar pe mijorare... Magari lavora su trovare un modulo che no… - Rickyrickyric89 : Non perdonerò mai a Galopeira di aver portato Fonseca alla Roma, da oggi sono #TeamMarione -