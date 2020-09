“Ho sofferto tanto…”. Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto su Flavio Briatore. Cosa è successo (Di sabato 12 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci, la rivelazione arriva proprio adesso. Di recente la conduttrice ha potuto esprimere tutto ciò che prova in merito alle condizioni di salute dell’ex marito Flavio Briatore. Ospite della prima puntata della nuova edizione di “Verissimo”, Elisabetta Gregoraci non si è trattenuta e ha colto l’occasione per poter mettere in chiaro alcuni dettagli ai più ancora sconosciuti sulla loro relazione. Una storia d’amore che ha dato tanti frutti, primo della lista, il figlio Nathan Falco. Elisabetta e Flavio non hanno mai esitato a dare al figlio l’immagine di una famiglia unita. Un matrimonio che ha raggiunto il capolinea ma che non può di certo definirsi un vero e proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020), la rivelazione arriva proprio adesso. Di recente la conduttrice ha potuto esprimere tutto ciò che prova in merito alle condizioni di salute dell’ex marito. Ospite della prima puntata della nuova edizione di “Verissimo”,non si è trattenuta e ha colto l’occasione per poter mettere in chiaro alcuni dettagli ai più ancora sconosciuti sulla loro relazione. Una storia d’amore che ha dato tanti frutti, primo della lista, il figlio Nathan Falco.non hanno mai esitato a dare al figlio l’immagine di una famiglia unita. Un matrimonio che ha raggiunto il capolinea ma che non può di certo definirsi un vero e proprio ...

