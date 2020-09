Gp San Marino: Vinales in pole davanti a Morbidelli, Valentino Rossi 4° (Di sabato 12 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - Maverick Vinales ha conquistato la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP . Lotta per le posizioni in griglia di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - Maverickha conquistato laposition al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini di MotoGP . Lotta per le posizioni in griglia di ...

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Pole position per Maverick Vinales al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sul tracciato di Misano il pilota spagnolo conferma l’ottimo feeling della ...

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Maverick Vinales sulla Yamaha ha conquistato la pole del Motogp di San Marino in programma domani sul circuito di Misano, settima tappa del mondiale 2020. Ottimo secondo tempo ...

