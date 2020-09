Franco Maria Ricci è morto oggi all’età di 82 anni

Leggi su zon

(Di venerdì 11 settembre 2020), noto editore e collezionista, si è spento quest’nella sua casa a Fontanellato (Parma) Addio a. Il noto editore e collezionista si è spentoall’età di 82. A tutti noto per aver pubblicato dagliOttanta la rivista FMR e per aver realizzato a Fontanellato, in provincia di Parma, il “Labirinto della Masone“. Come ha scritto il Corriere della Sera, FMR fu “una testata di grandissima diffusione, stampata in tutto il mondo in quattro differenti edizioni, italiana, inglese, francese, spagnola”. Repubblica, invece, ne ha parlato invece come di “un’icona del gusto, simbolo della più alta editoria, ...