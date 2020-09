Calciomercato Juventus, Dzeko in attacco: tutto in 48 ore (Di venerdì 11 settembre 2020) Dzeko alla Juventus: quale sarà il verdetto finale del Calciomercato bianconero? Oltre al sogno per Suarez e alla nuovissima pista per Giroud del Chelsea, la squadra mercato del club torinese starebbe tenendo calda anche la pista che porta al bosniaco, pronta a piazzare il colpo qualora si presentasse l’occasione. Andrea Pirlo vorrebbe al più presto abbracciare il suo nuovo bomber, ma la situazione pare essere più complessa del previsto. Nonostante l’accordo già trovato con il centravanti della Roma, infatti, i giallorossi avrebbero messo in stand-by la trattativa in virtù dell’infortunio di Zaniolo e della mancanza di reali alternative sul mercato all’ex Manchester City. Quali saranno le prossime mosse di Fabio Paratici per il fronte offensivo? LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

