Beckenbauer compie gli anni e confessa: «Comincio a pensare alla morte» (Di venerdì 11 settembre 2020) È nato l’11 settembre 1945 Franz Beckenbauer, uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Considerato un innovatore nel suo ruolo, ha legato gran parte della propria sfavillante carriera alla squadra della sua città, il Bayern Monaco, vincendo praticamente tutto in 12 stagioni: 4 campionati tedeschi, 4 Coppe di Germania, 3 Coppe dei Campioni, una Coppe delle Coppe e una Intercontinentale. Ha continuato a raccogliere successi anche quando è passato all’Amburgo, vincendo un titolo nazionale, e ha conquistato per tre volte il campionato della NASL, la lega professionistica che dal 1968 al 1984 gestì l’organizzazione della competizione calcistica dell’America Settentrionale. Ma il Kaiser del calcio tedesco non si è fatto mancare nulla anche a livello di nazionale. Con la sua ... Leggi su sport.periodicodaily

