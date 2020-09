Lazio, ufficiale il test con la Strega: appuntamento il 19 settembre all’Olimpico (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRicco antipasto di campionato per il Benevento. I giallorossi sabato 19 settembre alle ore 18 affronteranno in amichevole la Lazio allo stadio Olimpico. Ad ufficializzare l’evento è stato il club capitolino nella tarda mattinata sui suoi canali social. Un derby in famiglia per i fratelli Inzaghi, utile a testare la condizione dei singoli in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Entrambe le squadre hanno dovuto rinviare il debutto in campionato a causa della richiesta di rinvio delle rispettive avversarie del primo turno, l’Inter per i giallorossi e l’Atalanta per i biancocelesti. L’esordio in serie A è previsto per il 26 settembre alle ore 18 quando si giocheranno in contemporanea Sampdoria-Benevento e ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ufficiale Lazio, ufficiale il test con la Strega: appuntamento il 19 settembre all'Olimpico anteprima24.it Napoli: "De Laurentiis positivo al Coronavirus"

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis è positivo al Coronavirus. Dopo alcune indiscrezioni, è stato il Napoli stesso a comunicare il contagio del proprio presidente: "La SSC Napoli comunica che il presidente ...

De Laurentiis positivo al Covid 19

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è positivo al Covid 19: lo conferma il tampone eseguito martedì scorso. La notizia viene data dal sito ufficiale e dai social del club.

