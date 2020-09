Valentina Ferragni gambe lunghe e abbronzate, pioggia di likes – FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Valentina Ferragni gambe lunghe e abbronzate, pioggia di likes. La sorella di Chiara ha pubblicato diversi scatti sui suoi social da stare senza fiato View this post on Instagram Last sunset at the sea ❤️🙏🏻 A post shared by Valentina Ferragni (@ValentinaFerragni) on Sep 5, 2020 at 11:23am PDT Valentina Ferragni è una delle donne … L'articolo Valentina Ferragni gambe lunghe e abbronzate, pioggia di likes – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

LaureenStan : Valentina Ferragni paladina del bodypositive col culo photoshoppato. Neeeext - Sibillaveronesi : RT @httpbenzoash: grazie Valentina Ferragni. Servirebbero più persone come te in questo mondo - IAmMilyFlash : Io mai capirò le persone che fanno screen degli influencer e fanno tipo 'Quanto ha ragione! Esatto' Cioè doveva di… - NotAlessiaC : RT @MarcoBranchetti: unpopular opinion: Giulia Valentina >>>>>> Chiara Ferragni - NotSofiaB : RT @MarcoBranchetti: unpopular opinion: Giulia Valentina >>>>>> Chiara Ferragni -