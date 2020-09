Poliziotta vittima del Covid, Gabrielli a Caserta per commemorarla (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il Capo della Polizia Franco Gabrielli sarà a Caserta sabato 12 settembre, dove assisterà alla Santa Messa (ore 10 Chiesa del Buon Pastore) in suffragio di Maria Sparagana, Assistente Capo della Polizia di Stato, coordinatore e pilastro della centrale operativa della Questura di Caserta, vittima del Covid-19; la Poliziotta morì in ospedale a Caserta nel marzo scorso. Dopo il rito religioso, Gabrielli si sposterà ad Aversa, presso il Commissariato della Polizia di Stato, dove inaugurerà la stanza “Mai più soli”, dedicata all’ascolto protetto delle vittime di violenza e maltrattamenti, realizzata con la partecipazione del ... Leggi su anteprima24

NEW YORK — Di nuovo poliziotti scriteriati che usano le armi da fuoco con incredibile leggerezza. Di nuovo agenti che trattano un malato di mente come un criminale qualunque, pretendendo obbedienza da ...

Vigili, per la prima volta test fisici al concorso: “Siamo poliziotti mascherati da amministrativi”

Non era mai successo a Roma che una prova per il concorso dei vigili urbani prevedesse dei test fisici. "Corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 4 minuti", è la prima che si legge n ...

