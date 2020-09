Alberto Matano si espone su temi scottanti: “Tanto non sono più al TG” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il tempo dei compromessi è finito e Alberto Matano ha deciso di non usare più filtri a La Vita in Diretta. Durante la scorsa stagione televisiva, mentre era alle prese con un programma e con una collega che si rivelavano molto più difficili da gestire di quanto aveva immaginato, Alberto Matano si è sempre comportato in … L'articolo Alberto Matano si espone su temi scottanti: “Tanto non sono più al TG” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Unf_Tweet : AUGURI!! A #Lavitaindiretta brindisi per Alberto Matano per festeggiare il suo compleanno - TOR94723452 : E menomale che non fa più il tg. Sarebbe un colpo mortale per la rai che stipendia questi personaggi. Non è riuscit… - NEG_Zone : «Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri». #AlbertoMatano #Matano - lestirpatore : Continuano gli insulti omofobi ad Alberto Matano su #tuttalativu. Doppia offesa: gli fanno outing e gli danno del f… - StraNotizie : “Alberto Matano è gay?” Il giornalista commenta i rumor sul suo orientamento -