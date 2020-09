Ethan Is Supreme morto a 17 anni: si pensa all’overdose per lo Youtuber (Di martedì 8 settembre 2020) Lutto nel mondo degli Youtuber, muore a 17 anni Ethan Is Supreme: il volto noto di YouTube potrebbe essere deceduto per un overdose di Xanax Muore a soli 17 anni Ethan Peters, meglio conosciuto su YouTube come Ethan Is Supreme. Il ragazzo nato in Texas è stato trovato morto e si starebbe pensando all’overdose di Xanax, vista la dipendenza da farmaci di cui soffriva Ethan, ma la causa della morta non sarebbe ancora certa. A dare la notizia è stato il padre del ragazzo, Gerald Peters. Ethan Peters era riuscito a farsi conoscere grazie ai suoi video sul make-up, per il quale era considerato uno dei migliori. Potrebbe essere stato determinante anche il bullismo subito ... Leggi su bloglive

