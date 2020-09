Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme? La foto spazza via i dubbi (Di martedì 8 settembre 2020) Tante, tantissime le voci che si sono rincorse una dopo l’altra non appena si ha avuto notizia di quella che sembrava essere la definitiva rottura tra Cecilia Rodriguez, la piccola sorellina di Belén, e Ignazio Moser, insieme dai tempi del Grande Fratello Vip. Proprio come per la sorella però, auspicando un fine leggermente diverso, anche per Cechu e Ignazio è tempo di riavvicinamento. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme? Si sono spese parole su parole sulla fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ... Leggi su thesocialpost

