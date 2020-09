Calcio: morto Casillo, storico presidente Foggia di Zeman (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 08 SET - Il mondo del Calcio piange Pasquale Casillo, storico presidente del Foggia fra gli anni '80 e '90, che si è spento nell'ospedale di Lucera. Avrebbe compiuto 72 anni a ottobre, ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : È morto Pasquale #Casillo, il presidente di 'Zemanlandia' - Testament73 : Calcio: morto Casillo, storico presidente Foggia di Zeman - Campania - - CalcioWeb : Lutto nel mondo del calcio, morto il presidente di 'Zemanlandia' - - Giovanni1962RM : RT @andrea_pecchia: È morto Pasquale #Casillo, il presidente di 'Zemanlandia'. Un altro visionario che non c'è più. #PasqualeCasillo #Zema… - andrea_pecchia : È morto Pasquale #Casillo, il presidente di 'Zemanlandia'. Un altro visionario che non c'è più. #PasqualeCasillo… -

Pasquale Casillo — per chi lo conosceva, don Pasquale, morto all'età di 71 anni dopo una lunga malattia ... generano reazioni d'impeto, nella vita come nel calcio. Casillo, in serie B, ci andò ...