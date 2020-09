Una Vita, anticipazioni: Genoveva sempre più infatuata di Felipe (Di lunedì 7 settembre 2020) Genoveva - Una Vita Qualcosa comincerà ad andare storto nel piano di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nelle puntate di Una Vita in onda questa settimana, la dark lady farà infatti fatica a nascondere la sua infatuazione per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e inizierà a “sentirsi stretta” nel suo rapporto con il marito-alleato Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz). Dal canto suo, Felipe utilizzerà così l’ascendente che ha nei riguardi di Genoveva per avere dei vantaggi nell’imminente processo ai danni di Liberto (Jorge Pobes), accusato proprio dal Bryce di aver violentato la Salmeron. Ecco le anticipazioni da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2020. A partire da questa settimana, la ... Leggi su davidemaggio

