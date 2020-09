Per essere esentati dal lavoro non basta avere 55 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) Non basta essere essere over 55 per essere esentati dal lavoro per rischio da Covid: lo stabilisce una nuova Circolare dei Ministeri del lavoro e della Salute. Non sarà sufficiente essere over 55 anni per essere esentati dal lavoro per Covid-19. Lo stabilisce l’ultima circolare dei Ministeri del lavoro e della Salute che recita: «la … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

borghi_claudio : Nel caso abbiate dubbi non molliamo affatto la questione dei banchi. Per chi si fosse perso le scorse puntate: Il… - AMorelliMilano : #Milano, è di 8 feriti il bilancio finale della notte di questo sabato sui #Navigli, diventati bersaglio di circa 1… - CottarelliCPI : Non ci son solo le scuole. Altri uffici pubblici son chiusi da marzo. Il lockdown è facile. Ma occorre essere capac… - twalso : RT @borghi_claudio: Il titolare risulta essere tale Aubry che pare essere ELETTRICISTA presso un'altra società che fa servizi per eventi an… - simone196411 : RT @GianricoCarof: La natura della gentilezza autentica emerge quando per praticarla dobbiamo superare la paura, vincere la rabbia, a volte… -

Ultime Notizie dalla rete : Per essere Mattia Binotto: “Belgio e Monza ci serviranno per essere più forti” ClubAlfa.it Il vizietto

“Il vizietto” è stata una commedia francese di grande successo, interpretata al cinema sul finire degli anni Settanta dall’indimenticabile Ugo Tognazzi. E nella settimana che sancisce i primi quindici ...

Trump, un presidente contro tutti, Sangiuliano aggiorna la biografia

ROMA - Rozzo, incolto, arrogante, sessista, per la stragrande maggioranza dei commentatori Donald Trump è il concentrato del peggio e la sua presidenza deve finire. Non c’è dubbio che gli anni del pri ...

“Il vizietto” è stata una commedia francese di grande successo, interpretata al cinema sul finire degli anni Settanta dall’indimenticabile Ugo Tognazzi. E nella settimana che sancisce i primi quindici ...ROMA - Rozzo, incolto, arrogante, sessista, per la stragrande maggioranza dei commentatori Donald Trump è il concentrato del peggio e la sua presidenza deve finire. Non c’è dubbio che gli anni del pri ...