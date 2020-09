Incendi Sicilia: vertice Regione-Protezione Civile sul rogo di Altofonte (Di lunedì 7 settembre 2020) Si svolgera’ domani ad Altofonte, in provincia di Palermo, la riunione tecnica convocata dal capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, per stabilire gli interventi urgenti e necessari alla messa in sicurezza e al ripristino delle aree boschive andate distrutte nel corso del vasto Incendio sviluppatosi tra il 29 e il 31 agosto scorsi. Il rogo, che ha mandato in fumo circa 900 ettari di macchia mediterranea, ha distrutto tra le altre cose le reti idriche a ridosso del centro abitato. Alle 10,30 sara’ effettuato un sopralluogo tecnico nel bosco della Moarda, fortemente danneggiato dalle fiamme; e a seguire, alle 12,30, si terra’ la riunione operativa per valutare gli interventi da adottare.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

