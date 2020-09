Hugo Sanchez durissimo su Messi: “Adesso fottiti e resta per un altro anno al Barcellona” (Di lunedì 7 settembre 2020) Si è espresso con toni duri ai microfoni di ESPN sulla vicenda Messi, Hugo Sanchez, attaccante del Real Madrid tra il 1985 e il 1992. Queste le dure parole del Messicano: “Messi deve andare a farsi fottere e resistere fino al giugno prossimo poi se ne può andare dal Barcellona”. Poi l’ex calciatore ha continuato così: “Non ha avuto altra scelta che rimanere in blaugrana: il suouo studio legale e il padre l’hanno consigliato malissimo. Avrebbero dovuto evitare la vicenda del burofax”. Foto: Twitter ESPN. L'articolo Hugo Sanchez durissimo su Messi: “Adesso fottiti e resta per un altro ... Leggi su alfredopedulla

