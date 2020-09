È morto a Napoli Renato Maurelli, papà del nostro collega Luca. La sua forza era la semplicità (Di lunedì 7 settembre 2020) È morto oggi a Napoli, dopo una lunga malattia, Renato Maurelli, papà del nostro collega Luca. Napoletano, vomerese doc, ex calciatore del Posillipo, numero 10, fantasista di piede finissimo e specialista dei calci piazzati, era nato nel giorno di San Valentino del 1935. Non per caso. Innamorato della vita, estroverso, barzellettiere, uomo di immediata empatia, coltivava l’hobby della semplicità, amava vivere in compagnia degli altri esseri umani, del cibo, delle carte, dello sport, dei libri, dei suoi figli Luca e Daniela, di sua moglie Silvana, di chiunque desse la sensazione di poter avere bisogno della sua carica, del suo ottimismo. Impiegato in una importante azienda del nord, scelse di non trasferirsi a Milano ... Leggi su secoloditalia

