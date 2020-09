Council of Dads 2 ci sarà? Oggi in seconda serata su Canale5 il finale della prima stagione (Di lunedì 7 settembre 2020) Council of Dads 2 ci sarà oppure no? I fan della serie possono mettersi l’anima in pace perché si sa ormai da tempo che la serie non avrà un seguito e che la storia della famiglia allargata dei Perry si concluderà proprio con gli episodi che andranno in onda questa sera in seconda serata. La NBC ha cancellato la serie a causa dei bassi ascolti e all’epoca della decisione della rete fu proprio uno dei co-protagonisti J. August Richards ad usare Instagram per informare i fan della conclusione della serie tv con un video. In particolare, l’attore ha dichiarato: “Questa è una serie che si è conclusa. Voglio ringraziare @joanrater e @tvphelan per la ... Leggi su optimagazine

Council of Dads

