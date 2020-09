Silvio Berlusconi, l’ex moglie Veronica Lario: “Sono addolorata e anche un po’ preoccupata” (Di sabato 5 settembre 2020) “Sono addolorata e anche un po’ preoccupata ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla”. È questo il messaggio che Veronica Lario ha fatto arrivare all’ex marito, Silvio Berlusconi, ricoverato dalla notte di venerdì al San Raffaele di Milano per tracce di polmonite bilaterale dopo essere risultato positivo al Covid. Un messaggio, scrive La Repubblica, che Lario ha inviato attraverso la segreteria del leader di Forza Italia, appena ha saputo che Berlusconi era stato colpito dal virus, prima quindi del suo ricovero. Un gesto, scrive il quotidiano, che lei giudica “semplice”. La preoccupazione di Veronica ... Leggi su ilfattoquotidiano

