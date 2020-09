Giuseppe Conte: “Numeri contagio non trascurabili. Ma oggi siamo pronti a reazione sistemica” (Di sabato 5 settembre 2020) “I numeri del contagio continuano ad essere non trascurabili, ma oggi conosciamo l’insidia, ci siamo strutturati per una reazione più sistemica tanto che potremo intervenire in modo mirato e circoscritto. Per questo credo che non ci sarà più un lockdown generalizzato come nei mesi scorsi“. Queste le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte a margine del Forum Ambrosetti in corso di svolgimento a Cernobbio. “Abbiamo affrontato una gravissima e pesantissima emergenza sanitaria che si è subito tramutata in emergenza economica e sociale. Non sapevamo in termini di ordine pubblico cosa sarebbe successo. E’ stata una sfida che ha sollecitato il nostro sistema a complesse risposte e la tenuta dell’ordine pubblico ... Leggi su sportface

