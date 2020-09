Carlos Zanón, gli indicibili segreti di una città letteraria (Di sabato 5 settembre 2020) Quando tutto sembra perduto, quando in una notte solitaria riguardi la tua vita e ti rendi conto di aver sbagliato ogni cosa, beh, proprio allora «la gloria dell’amore potrebbe arrivare». È evocando «the glory of love» cantata da Lou Reed in Coney Island Baby nel 1976 che si apre Barcelona negra di Carlos Zanón (Sem, pp. 280, euro 18, traduzione di Pierpaolo Marchetti), un noir atipico dove i crimini più terribili sembrano essere commessi in nome dell’amore. In una città … Continua L'articolo Carlos Zanón, gli indicibili segreti di una città letteraria proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

