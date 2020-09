Bellingham nella storia dell’U21 inglese, è il più giovane di sempre a segnare (Di sabato 5 settembre 2020) Jude Bellingham (qui la sua storia), passato in estate al Borussia Dortmund, è entrato nella storia dell’Under 21 inglese con il gol di ieri nella sfida contro il Kosovo chiudendo la gara sul 6-0. Il talento inglese, astro nascente del calcio internazionale, ha stregato tutti mettendo a segno un gol storico vista la carta d’identità. L’ex Birmingham, nato il 29 giugno del 2003 ha giocato da sotto età non subendo la pressione con la maglia dei Tre Leoni. England U21s' youngest-ever player England U21s' youngest-ever scorer Congratulations, @BellinghamJude pic.twitter.com/axOiySKZ4r — England (@England) September 4, 2020 Foto: L'articolo Bellingham nella ... Leggi su alfredopedulla

Gio_Dusi : Fuori per infortuni/acciacchi/riposo/ritardo di condizione: Hitz, Meunier, Morey, Zagadou, Schmelzer, Guerreiro, Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellingham nella

alfredopedulla.com

Debutto da sogno con la maglia dell’Inghilterra per il giovane Jude Bellingham, astro nascente del calcio inglese e nuovo acquisto del Borussia Dortmund. Il talentino ha fatto il suo esordio con la ma ...Nel 2017 Moukoko, a 12 anni, esordì con la Germania Under 16 segnando 3 gol in 4 partite. L’attenzione mediatica divenne tale che la DFB decise di non convocarlo più. Fino allo scorso marzo, quando il ...