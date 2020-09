Sarà in Moldavia il prossimo braccio di ferro tra Occidente e Russia? (Di venerdì 4 settembre 2020) Sullo sfondo della crisi politica e di piazza che sta tenendo banco in BieloRussia e del riemergere di vecchie tensioni nella Repubblica Serba di Bosnia, vi è un altro teatro dell’Europa orientale in fermento da diversi mesi; fermento che potrebbe trasformarsi nel motivo conduttore di un nuovo confronto tra l’Occidente e la Russia: la Moldavia. … Sarà in Moldavia il prossimo braccio di ferro tra Occidente e Russia? InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Sarà Moldavia Esplosione a Beirut, più di 100 morti. Preoccupazione per le tossine nell’aria Corriere della Sera