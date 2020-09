Garbatella, ecco nuovo murales Supernova di Jerico (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “Supernova. Cosi’ si chiamera’ la nuova opera ideata e realizzata da Jerico che sta nascendo su Via Passino alla Garbatella, dal progetto ‘IN ART WE TRUST’ in collaborazione con La Villetta Social Lab e con la curatela di Marta Di Meglio – Up Urban ProspectiveFactory, Garbatella LocalzOnly e Join The Resistance”. Cosi’, in una nota, gli organizzatori. “L’inaugurazione e’ prevista per lunedi’ 7 settembre a La Villetta Social Lab dalle 17 in un evento artistico ed espositivo che si svolgera’ nel rispetto delle normative vigenti contro il covid-19. L’evento nasce dalla partecipazione e vittoria al bando di Lazio Crea ‘Avviso concorrenziale per il sostegno per le attivita’ di promozione culturale ed animazione ... Leggi su romadailynews

Roma, si celebrano i 100 anni di Garbatella, stanziati 40 mila euro: ecco il bando e come partecipare

Pubblicato oggi sul sito di Roma Capitale il nuovo bando per celebrare i 100 anni di Garbatella, nel territorio del Municipio VIII. C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare. Lo storico quartiere ...

