Fuga tra i vicoli con la "coca", preso il rampollo dei D'Ausilio (Di venerdì 4 settembre 2020) L'arrestato è infatti il nipote di Pasquale Quotidiano, alias "Kalibù", indiscussa figura al vertice del clan D'Ausilio di Bagnoli, la cosca rimasta per anni impantanata nella guerra fratricida con ... Leggi su ilroma

adinacelona : RT @QdSit: La preoccupante fuga di cervelli analizzata dal direttore di @svimez, Luca Bianchi: “In questo modo la Sicilia perde non solo po… - jusxtwoghosts : - la lotta al terrorismo. Il 18 novembre 2018 il new york times pubblicò più di 400 pagine su questo argomento. Tra… - Rica_righe : #Wrapup Letture di agosto, tra contadini in fuga dall'Oklaoma, montanare disgraziate, tesori sommersi e storie d'am… - emanueleleoni : @LegaSalvini No, sto seguendo il confronto tra #salvinigaglioffo e la ministra Azzolina. Ah no..il giullare di corte si è dato alla fuga.. - teambeltrami : #GiroU23 a 35 km dall'arrivo sul Montespluga, 12 corridori in fuga tra cui il nostro @Filobaroncini ???????? @giroditaliau23 -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga tra Fuga tra i vicoli con la “coca”, preso il rampollo dei D'Ausilio ROMA on line Arezzo, uccise un ladro nella sua officina, il tribunale nega l'archiviazione

Nel 2018 uccise un uomo che si era introdotto nella sua officina di Monte San Savino per rubare, la storia diventò un caso politico e divise l'Italia tra favorevoli e contrari alla pena. Oggi il tribu ...

Il Sudan chiude 17 anni di guerra civile con un accordo di pace storico

Sembra essere iniziata una nuova era per il Sudan, un’era all’insegna della pace. Dopo una lunga guerra civile, il 31 agosto scorso il governo del paese e il Sudan revolutionary front (Srf), organizza ...

Nel 2018 uccise un uomo che si era introdotto nella sua officina di Monte San Savino per rubare, la storia diventò un caso politico e divise l'Italia tra favorevoli e contrari alla pena. Oggi il tribu ...Sembra essere iniziata una nuova era per il Sudan, un’era all’insegna della pace. Dopo una lunga guerra civile, il 31 agosto scorso il governo del paese e il Sudan revolutionary front (Srf), organizza ...