E45, il viadotto Puleto è ancora pericoloso: il ribaltone del secondo superperito (Di venerdì 4 settembre 2020)

Arezzo, 4 settembre 2020 - Il viadotto Puleto, quello cui la procura mise i sigilli due anni fa, non solo era pericolosamente instabile nel gennaio 2018 del clamoroso decreto richiesto dal procuratore ...Il secondo consulente del Gip ribalta le conclusioni del primo: c’era e c’è pericolo per la stabilità del viadotto in caso di terremoto.