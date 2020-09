Coronavirus, in Francia record assoluto di contagi giornalieri ma oltre 1 milione di test a settimana: 22 scuole chiuse per casi, “era tutto previsto” (Di venerdì 4 settembre 2020) Già da giorni, la Francia è il primo Paese in Europa per il numero di nuovi casi di Coronavirus che emergono quotidianamente. Va considerato l’alto numero di tamponi eseguiti, che è ampiamente oltre il milione a settimana. Oggi il numero di nuovi casi di Coronavirus in Francia ha superato il picco raggiunto durante il momento peggiore (7.578 casi al 31 marzo), con 8.975 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto annuncia la Direzione Generale della Salute, citata da Le Parisien. Oggi sono stati individuati 53 nuovi focolai nel Paese, portando il numero totale di cluster a 1.640, di cui 1.009 chiusi. Dopo soli 3 giorni di scuola, sono 22 gli istituti e un ... Leggi su meteoweb.eu

